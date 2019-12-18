Дочь психиатра прошла сложный IQ-тест и признана гением: фото девочки

Ребенок по баллам обошел известных ученых Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга

Фрейя Манготра Фото: BPM Media

10-летняя Фрейя Манготра из британского города Бирмингема прошла IQ-тест для несовершеннолетних в организации "Менса" и получила 162 балла. В рамках испытания проверялись навыки вербального рассуждения и критического мышления. Любопытно, что у известных ученых Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга показатель IQ был равен 160 баллам. Об этом сообщает издание The Sun.

Ребенок по баллам обошел известных ученых Фото: BPM Media

Манготра, которая теперь официально признана гением, учится в школе в пригороде Бирмингема Эджбастоне. Ей предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI, она уже прошла вступительный экзамен.

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Отец девочки, психиатр Кулдип Кумар, гордится своим ребенком. Он рассказал, что с раннего детства девочки знал, что она одаренная. По словам мужчины, ребенок быстро схватывает информацию, ей достаточно один раз прочитать или сделать что-либо, чтобы все запомнить.

10-летняя Фрейя Манготра Фото: BPM Media

У Манготры черный пояс по тхэквондо, она любит рассказы, театр и шахматы. Девочка увлекается плаванием и танцами в стиле болливудских фильмов.

Фрейя прошла IQ-тест и получила 162 балла Фото: BPM Media

"Менса" – крупнейшая, старейшая и самая известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Это некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты IQ лучше, чем 98% населения. Организация имеет национальные группы в 50 странах мира, а количество членов превышает 120 тысяч человек из примерно 100 стран.

Напомним, ранее ученые выявили неожиданный признак гениальности. Кроме того, эксперты рассказали, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

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