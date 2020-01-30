Догадается не каждый: в интернете появилась новая иллюзия с кроссовками, фото

Юзеры не могут определиться в выборе основного цвета обуви

Цвет кроссовок вызвал споры в Сети Фото: Pixabay

Жаркую дискуссию в Сети вызвала фотография пары кроссовок Louis Vuitton. Юзеры не могут определиться в выборе основного цвета обуви. Опрос, проведенный изданием The Sun, показал, что более 71% респондентов видят кроссовки черными, около 26% – белыми. Остальные не могут определиться.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Один из пользователей написал, что сначала счел кроссовки черными, а теперь воспринимает их только белыми. "Они белые, но в темноте, при фотографировании со вспышкой, логотип LV отражает свет", – написал он.

Фото: Twitter

"Белые кроссовки со светящимся в темноте узором. Снимок делали при выключенном свете" – отметил другой комментатор, оказавшиеся ближе всех к истине.

Фото: Twitter

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.