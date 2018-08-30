Домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика: забавное видео

Интересный ролик набирает популярность в интернете

Кот подрался с морским котиком. Фото: pixabay

В сети появилось видео стычки морского котика с домашним котом. На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как проходящий мимо морского обитателя кот неожиданно наносит несколько ударов лапой по морде тюленя.

После столкновения с земным братом удивленный морской котик по имени Патрик во избежание драки укатился с места своего лежбища.

Напомним, умерший при пожаре кот "воскрес" на руках у спасателя: невероятное видео. В Волгограде при тушении дома пожарные спасли отравившегося угарным газом кота. Один из спасателей вынес уже почти бездыханное тело домашнего питомца на улицу. После непрямого массажа сердца и глотка кислорода кот на радость взволнованной хозяйке "воскрес".

Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение. Неладное животные почувствовали за 10 секунд до подземных толчков. Сначала – спокойно отдыхали на стульях и лежанках в котокафе. Вдруг – начали оглядываться. И заметались по комнате в поисках выхода.

Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook Владислав Онежский. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку.