Дональд Трамп неожиданно оценил свою прическу

Американский лидер Дональд Трамп в шутливой форме ответил тем, кто критикует его волосы

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, который недавно попал в скандал из-за видео с Меланией, неожиданно оценил свою прическу, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине. Глава американского государства пожалел о том, что площадка для мероприятия недостаточно большая, так как у него "огромная аудитория". Он заявил, что ради выступления в более удобном месте был готов даже стоять под дождем и промочить свои волосы.

"Это мои волосы. Может быть, они не очень, но я скажу, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста", – цитирует слова Дональда Трампа издание The Hill.

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Прическа нынешнего лидера США давно стала предметом обсуждения для пользователей соцсетей. Многие полагали, что это парик, но на одном из ТВ-шоу ведущий с разрешения политика взлохматил его волосы, доказав таким образом, что они настоящие.

Ранее "Сегодня" писали, как на лице и волосах Трампа заметили ползающего жука. Также стоит отметить, что Дональд Трамп иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

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