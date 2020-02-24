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Дональд Трамп оценил шуточную пародию на свое семейство: забавное видео

На юмористическом видео президент США предстает в образе главного героя "болливудского" фильма

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:42

Президент США Дональд Трамп, который недавно резко высказался о своем неудачном фото, разместил на официальной странице в Twitter курьезную пародию на свое семейство. На коротком юмористическом ролике американский лидер выступает в качестве главного героя "болливудского" фильма "Бахубали: Рождение легенды" (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: instagram.com/realdonaldtrump

К слову, 24 февраля Трамп прибудет в Индию с двухдневным визитом. Президент США посетит столицу страны Нью-Дели и город Ахмадабад в штате Гуджарат. Это станет первой поездкой Трампа в Индию со времени его избрания президентом в 2017 году.

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"С нетерпением жду визита к моим друзьям в Индию!" – написал он под роликом в Twitter.

На смонтированном видео глава американского государства предстает в образе главного героя фильма "Бахубали: Рождение легенды". Он едет на колеснице с женой Меланией, несет на руках дочь Иванку с мужем Джаредом Кушнером и сражается с врагами на поле битвы. Среди персонажей есть и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Видео: twitter.com/Solmemes1

Ранее "Сегодня" писали, как на лице и волосах Трампа заметили ползающего жука. Также стоит отметить, что Трамп иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

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Источник: Сегодня
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