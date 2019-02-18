Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

Куда пойти и что посмотреть в Киеве: обязательные места для посещения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Памятник Основателям Киева
Памятник Основателям Киева
Фото: Depositphotos

Что интересного, познавательного и увлекательного таит в себе Киев? Какие достопримечательности обязательно стоит посетить, если вы ненадолго приехали в столицу Украины, и у вас в запасе оказалось пару часов на прогулку? Как провести их с пользой и удовольствием, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь? Читайте обзор лучших достопримечательностей Киева, покупайте карту, составляйте маршрут, берите с собой фотоаппарат и приятно проводите время.

Культурные достопримечательности Киева: Майдан Незалежности

Майдан Незалежности
Майдан Незалежности
Фото: Depositphotos

Начнем с самого центра столицы. Главная площадь Киева на Крещатике – одно из самых популярных мест для прогулок, отдыха, встреч и свиданий. Даже не верится, что когда-то здесь было Козье болото. Весь Майдан – это собрание интересных архитектурных и художественных объектов – памятников, скульптур, фонтанов. Здесь находятся стела с Берегиней, символизирующей независимость Украины, памятник Архангелу Михаилу, скульптура влюбленных фонарей, крупнейший торговый центр и т.д. А летом на Майдане можно полюбоваться световым шоу "танцующих" фонтанов. С Майдана лучами в разные стороны расходится множество улиц.

Культурные достопримечательности Киева: заповедник "София Киевская"

София Киевская
София Киевская
Фото: Depositphotos

Недалеко от Майдана Незалежности на Софийской площади стоит одноименный Софийский собор, один из старейших в городе. В нем бывал сам Ярослав Мудрый. В Киеве живет поверье: пока стоит София – город переживет любые неприятности. Этот храм с самой древности считался шедевром архитектуры, поражая своей величественностью и убранством. На его территории есть несколько музеев и красивый парк. А как раз напротив Софии расположен еще один интересный исторический объект – памятник Богдану Хмельницкому.

Главные достопримечательности Киева: Андреевская церковь

Андреевская церковь
Андреевская церковь
Фото: Depositphotos

Расположена эта величественная красавица на легендарной улице Киева – Андреевском спуске, соединяющем верхнюю и нижнюю часть города. Это прекрасный памятник архитектуры и религии, построенный в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году. Кстати, здесь проходили события фильма "За двома зайцями", а рядом с церковью находится памятник героям – Проне Прокоповне и Свириду Петровичу. Да и весь Андреевский спуск также заслуживает внимания.

Красивые достопримечательности в Киеве: Пейзажная аллея

Пейзажная аллея
Пейзажная аллея
Фото: Depositphotos

Совсем недалеко от Андреевской церкви начинается Пейзажная аллея – один из сказочных скверов столицы, где собраны скульптуры самых диковинных, прикольных, а иногда и чудаковатых существ, изготовленных умелыми и не очень руками местных художников. Здесь и Кошка-сороконожка, и Маленький Принц, и Зайцы, и Зебры и еще множество всякого добра, полюбившегося киевлянами и гостями столицы. Хорошее место для селфи и обзора окрестностей Киева.

Исторические достопримечательности Киева: памятник Владимиру Великому

Памятник Владимиру Великому
Памятник Владимиру Великому
Фото: Depositphotos

Высоко над Киевом на склоне Владимирской горки возвышается огромная статуя князя Владимира Крестителя работы Петра Клодта, Василия Демут-Малиновского и Константина Тона. Это один из главных символов Киева, благодаря которому парк получили свое название. Именно к памятнику Владимиру сходятся все лестницы и аллеи Владимирской горки. А с панорамной площадки открывается впечатляющий вид на весь левобережный Киев.

Культурные достопримечательности Киева: памятник Основателям Киева

Памятник Основателям Киева
Памятник Основателям Киева
Фото: Depositphotos

Легендарные основатели Киева великие князья Хорив, Кий, Щек и сестра Лыбедь увековечены в каменном монолите в 1982 году скульптором Василием Бородаем на живописном берегу Днепра. Здесь очень любят бывать молодожены, которые верят в красивую легенду: если забросить в ладью свадебный букет, стоя спиной к монументу – брак будет крепким и счастливым.

Транспортная достопримечательность столицы: киевский фуникулер

Киевский фуникулер
Киевский фуникулер
Фото: Depositphotos

Электрическая канатная железная дорога или же фуникулер, протяженностью более 200 метров, соединяет две части города: Почтовую площадь на Подоле с верхней террасы Владимирской горки в Верхнем городе. Всего за 3 минуты вы переместитесь из одной части города в другую, при этом открывается интересный вид из окна фуникулера. Общий перепад высот составляет 75 метров, а вагоны движутся под уклоном 20 градусов.

Культурные достопримечательности Киева: Николаевский костел

Николаевский костел
Николаевский костел
Фото: Depositphotos

Красивейшее величественное старинное здание римско-католического костела Святого Николая расположено на улице Большой Васильковской. Одно из творений видного польского архитектора Владислава Городецкого. С 1980 года костел используется в качестве Дома органной и камерной музыки, так что любители классики могут получить двойное удовольствие – и от созерцания архитектуры, и от прослушивания настоящего живого органа.

Памятные достопримечательности Киева: Родина-мать

Родина-мать
Родина-мать
Фото: Pixabay

Любителей монументализма и свежего воздуха обязательно впечатлит огромная величественная стометровая скульптура, расположенная на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. На момент открытия в 80-х годах прошлого века стальная скульптура таких размеров изготавливалась впервые в СССР. Ее авторами стали скульпторы Василий Бородай и Евгений Вучетич.

Достопримечательности вокруг Киева: музей под открытым небом Пирогово

Музей под открытым небом Пирогово
Музей под открытым небом Пирогово
Фото: Depositphotos

Уютное, колоритное аутентичное местечко, раскинувшееся на территории свыше 150 гектаров на юго-западе от Киева. Пирогово – это музей украинской народной архитектуры и быта под открытым небом, а также самый большой заповедный комплекс в Восточной Европе. Здесь особенная атмосфера, множество старых домиков, мельницы, деревянные церкви, кузница и другие образцы деревянного зодчества и быта XVI-IXX веков. Экспонаты для музея свозились со всей территории страны. Сюда можно сбежать от шума и суеты столицы, побродить по многочисленным местам, которые представляют собой собрание всего многообразного украинского колорита в едином месте.

Напомним, В материале "Сегодня" можно узнать, куда поехать в Украине на несколько дней за порцией приятных и незабываемых впечатлений.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Праздник как терапия: зачем украинцам отмечать День влюбленных
отдых Киев достопримечательности
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу

Популярные статьи

Сегодня, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 09:14Шоу-бизнес

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": кто прошел в финал

Вчера, 09:13Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

Вчера, 08:00Стиль

Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляTravel

Крошечная кофейня украинца признана одной из лучших в Европе

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляFood

Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла