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Драка двухметровых ящеров попала на видео

Одному из варанов удалось повалить другого и прижать его к земле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Варан
Варан
Фото: Pixabay

На индонезийском острове Ринча два комодских варана подрались на глазах туристов, пишет Daily Mail.

Люди окружили дерущихся рептилий, а экскурсовод снял поединок на видео. Длина обеих особей от кончика носа до хвоста составляла около двух метров. При таком размере они могут весить до 80 килограммов.

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Во время схватки животные поднялись на задние лапы и пихали друг друга передними. Одному из варанов удалось повалить другого и прижать его к земле.

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. В Индонезии они защищены законом. Видео снято на территории национального парка Комода, охватывающего 29 островов, в том числе Ринчу.

Напомним, ранее была найдена двухголовая змея с двумя сердцами. Кроме этого, мы писали, что самая длинная ядовитая змея на планете погибла "в объятьях" умирающего питона.

Смотрите видео: смертельная схватка ящерицы и ядовитой змеи

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