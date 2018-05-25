"Дурной знак": в России на школьной линейке случилось худшее

Видео инцидента моментально появилось в интернете и набирает популярности

Голубь умер на линейке в России. Фото: tumentoday

В России на последнем звонке ученик подбросил в небо мертвого голубя. Видео инцидента, который произошел в одной из пензенских школ, пользователи сети опубликовали в группе "Типичная Пенза" во "ВКонтакте".

Комментаторы предположили, что, стоя на торжественной линейке и ожидая завершения праздничных танцев, выпускник от волнения случайно придушил птицу. Некоторые юзеры отмечают, что мертвый голубь – "дурной знак". Кроме того, в обсуждении под роликом, россияне также пишут, что "с детства всегда переживали, чтобы голубь взлетел и желательно повыше, а здесь произошло самое худшее".

"Вся трагичность последнего звонка. Не взлетел", – подписала свой ролик автор Александра Р.

Напомним, 8-летний мальчик пять километров шел по морозу в школу, чтобы сдать экзамен.

Кроме этого, мы писали, что девочка против своей воли 10 лет притворялась мальчиком.

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