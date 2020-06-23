Двухэтажный особняк возле моря продают за один евро: живописные фото

Этот дом построен для семьи Корсар еще в XIX веке

На аукционе National Property Auctions за один евро продают двухэтажный особняк в шотландском городе Арброт (у побережья Северного моря). Дом в неоготическом стиле построен для семьи Корсар еще в XIX веке, и сейчас находится в аварийном состоянии. За условиями сделки, новый владелец обязуется провести полную реконструкцию здания.

Перед Второй мировой войной в особняке был отель, а во время боевых действий – детский дом. С тех пор коттедж пришел в упадок и угодил в список историко-культурного наследия, находящегося под угрозой разрушения.

Живописный особняк XIX века продают за один евро Фото: National Property Auctions Живописный особняк XIX века продают за один евро Фото: National Property Auctions Живописный особняк XIX века продают за один евро Фото: National Property Auctions Живописный особняк XIX века продают за один евро Фото: National Property Auctions Живописный особняк XIX века продают за один евро Фото: National Property Auctions Живописный особняк XIX века продают за один евро Фото: National Property Auctions 1/6

Ранее предполагалось, что новый собственник, который выкупит здание, сможет реконструировать его под жилой комплекс с шестью квартирами в основном корпусе и правом строительства пяти отдельных домов, однако срок действия разрешения на такой вариант приспособления аварийного дома уже истек. Тем не менее местные власти готовы рассмотреть альтернативный проект восстановления особняка.

"Эта прекрасная возможность для застройщика вернуть зданию былую славу", – сказал журналисту газеты The Sun Мэнди Купер (Mandi Cooper), управляющий директор National Property Auctions.

Смотрите видео: как купить дом в Италии за один евро

Ранее "Сегодня" писали об аналогичных предложениях. В живописном швейцарском селе Монти Шьяга (Monti Sciaga, Ticino), например, местные власти продают разрушенные дома стоимостью в один швейцарский франк.

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