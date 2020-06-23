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Двухэтажный особняк возле моря продают за один евро: живописные фото

Сегодня, 15:15

Этот дом построен для семьи Корсар еще в XIX веке

На аукционе National Property Auctions за один евро продают двухэтажный особняк в шотландском городе Арброт (у побережья Северного моря). Дом в неоготическом стиле построен для семьи Корсар еще в XIX веке, и сейчас находится в аварийном состоянии. За условиями сделки, новый владелец обязуется провести полную реконструкцию здания.

Перед Второй мировой войной в особняке был отель, а во время боевых действий – детский дом. С тех пор коттедж пришел в упадок и угодил в список историко-культурного наследия, находящегося под угрозой разрушения.

Живописный особняк XIX века продают за один евро
Фото: National Property Auctions
Живописный особняк XIX века продают за один евро
Фото: National Property Auctions
Живописный особняк XIX века продают за один евро
Фото: National Property Auctions
Живописный особняк XIX века продают за один евро
Фото: National Property Auctions
Живописный особняк XIX века продают за один евро
Фото: National Property Auctions
Живописный особняк XIX века продают за один евро
Фото: National Property Auctions
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Ранее предполагалось, что новый собственник, который выкупит здание, сможет реконструировать его под жилой комплекс с шестью квартирами в основном корпусе и правом строительства пяти отдельных домов, однако срок действия разрешения на такой вариант приспособления аварийного дома уже истек. Тем не менее местные власти готовы рассмотреть альтернативный проект восстановления особняка.

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"Эта прекрасная возможность для застройщика вернуть зданию былую славу", – сказал журналисту газеты The Sun Мэнди Купер (Mandi Cooper), управляющий директор National Property Auctions.

Смотрите видео: как купить дом в Италии за один евро

Ранее "Сегодня" писали об аналогичных предложениях. В живописном швейцарском селе Монти Шьяга (Monti Sciaga, Ticino), например, местные власти продают разрушенные дома стоимостью в один швейцарский франк.

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