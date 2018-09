Джинсы с вырезом в необычном месте взорвали сеть: первые фото

Спереди вещь выглядят как обычные синие джинсы

Новый фасон джинсов вызвал в сети интерес. Фото: pixabay

На сайте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova появились зауженные джинсы под названием Party in the Back Skinny Jeans ("Скинни-джинсы "Вечеринка сзади""). Об этом сообщает The Sun.

Спереди вещь выглядят как обычные синие джинсы, однако на обратной стороне дизайнеры сделали два широких разреза. Таким образом, ягодицы модели, демонстрирующей штаны оказались полностью открыты.

Новый фасон джинсов вызвал в сети интерес. Фото: fashionnova Новый фасон джинсов вызвал в сети интерес. Фото: fashionnova Новый фасон джинсов вызвал в сети интерес. Фото: fashionnova Новый фасон джинсов вызвал в сети интерес. Фото: fashionnova Новый фасон джинсов вызвал в сети интерес. Фото: fashionnova 1/5

Party in the Back Skinny Jeans доступны на сайте Fashion Nova по цене 34,99 доллара.

О том, почему мода прошлого века стремительно врывается в современность, смотрите на видео ниже: