Ела салат с курицей и фруктами. Похудевшая вдвое женщина раскрыла простой секрет своей диеты (фото)

Эмма Конноли отказалась от вина и села на низкокалорийную диету

45-летняя Эмма Конноли из английского города Тивертон, графство Девон, за два года похудела вдвое. Ранее женщина весила 152 килограмма, а сейчас – 76. Об этом пишет издание Sound Health.

Кардинально изменить образ жизни и похудеть Эмма решила в 2018 году. Она отказалась от вина и села на низкокалорийную диету, которая в основном состоит из протеиновых коктейлей и супов. Результат не заставил себя ждать.

Фото: Caters news

Через несколько месяцев трезвости и тренировок в спортзале Эмма Конноли похудела на 31 килограмм. В общей сложности за два года она избавилась от 76 килограммов.

"Мне приходилось бороться каждый день, и иногда я испытываю соблазн выпить бокал белого вина, но я знаю, что никогда не сделаю этого, потому что моя жизнь стала настолько лучше. Я больше никогда не буду пить", – утверждает Конноли.

Фото: Caters news

Дневной рацион Эммы Конноли

Завтрак : протеиновый коктейль;

: протеиновый коктейль; Обед : салат с курицей и фруктами;

: салат с курицей и фруктами; Ужин: жареная курица с овощами.

Между приемами пищи она ела фрукты или йогурт.

Фото: Caters news

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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