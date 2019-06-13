Ему 40 тысяч лет: обнародован снимок древнего зверя

Это уникальное открытие первых в истории останков взрослого плейстоценового волка, утверждают ученые

Международная группа ученых из Японии, Швеции и России определила, что найденным ранее на берегу реки Тирехтях в Якутии (РФ) останкам волка примерено 40 тысяч лет. Об этом сообщает издание The Siberian Times.

Древний волк Фото: siberiantimes.com Древний волк Фото: siberiantimes.com Древний волк Фото: siberiantimes.com Древний волк Фото: siberiantimes.com Древний волк Фото: siberiantimes.com 1/5

Наоки Сузуки, профессор палеонтологии и медицины из Университета Jikei в Токио, заявил, что мышцы, органы и мозг этого волка в хорошем состоянии. Ученый полагает, что на момент смерти животному было от двух до четырех лет.

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"Мы вывозили образцы и снятые параметры головы. Обработка шла в Японии, анализы – в Швеции. Возраст устанавливали наши зарубежные коллеги, – рассказывает руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха Альберт Протопопов. – Это уникальное открытие первых в истории останков взрослого плейстоценового волка с сохранившейся тканью. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как эволюционировал вид, и реконструируем его внешний облик".

Напомним, в 2017 году исследователи обнаружили останки крупных животных, которые населяли полуостров Юкатан в конце последней ледниковой эпохи (около 13 тысяч лет назад). Также мы рассказывали, что пустыне Гоби ученые нашли неизвестное науке животное размером с самолет.

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