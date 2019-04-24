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"Это безумие!" Отец ради красивого снимка подвесил ребенка над пропастью

Пользователи Twitter раскритиковали молодого отца и назвали его сумасшедшим

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:14
Молодой отец подвесил сына над пропастью ради красивого снимка
Молодой отец подвесил сына над пропастью ради красивого снимка
Фото: Pixabay

В сети разгорелся скандал из-за фотографии мужчины, держащего ребенка в нескольких сантиметрах от неустойчивого края утеса Семи Сестер в Англии.

Утеса Семи Сестер в Англии
Утеса Семи Сестер в Англии
Фото: LNP

СМИ пишут, что именно в это месте в 2017 году 50 тысяч тонн земли с утеса рухнули на пляж. А на следующий день 23-летняя южнокорейская туристка погибла, когда попыталась подпрыгнуть в воздухе для фотографии и потеряла равновесие. После этого власти выпустили официальное предупреждение о том, что находиться на краю утесов может быть очень опасно, однако отдыхающие продолжают посещать популярный туристический объект.

Отец подвесил ребенка над пропастью ради фото
Отец подвесил ребенка над пропастью ради фото
Фото: LNP

Пользователи Twitter раскритиковали мужчину и назвали его сумасшедшим.

Отец подвесил ребенка над пропастью ради фото
Отец подвесил ребенка над пропастью ради фото
Фото: LNP

"Нужно поставить там ограждение, найти этого отца и провести с ним занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Как у него вообще могут быть дети?", "Это безумие! Безрассудный человек рискует своей жизнью и жизнью ребенка на краю разрушающихся меловых скал", "Он ведь держит ребенка на краю скалы высотой 120 метров! Туристы продолжают игнорировать предупреждающие знаки", — пишут в комментариях под фото пользователи сети. 

Напомним, девушка повисла над пропастью ради красивого фото: реакция пользователей сети.

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Источник: Сегодня
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