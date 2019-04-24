"Это безумие!" Отец ради красивого снимка подвесил ребенка над пропастью

Пользователи Twitter раскритиковали молодого отца и назвали его сумасшедшим

Молодой отец подвесил сына над пропастью ради красивого снимка Фото: Pixabay

В сети разгорелся скандал из-за фотографии мужчины, держащего ребенка в нескольких сантиметрах от неустойчивого края утеса Семи Сестер в Англии.

Утеса Семи Сестер в Англии Фото: LNP

СМИ пишут, что именно в это месте в 2017 году 50 тысяч тонн земли с утеса рухнули на пляж. А на следующий день 23-летняя южнокорейская туристка погибла, когда попыталась подпрыгнуть в воздухе для фотографии и потеряла равновесие. После этого власти выпустили официальное предупреждение о том, что находиться на краю утесов может быть очень опасно, однако отдыхающие продолжают посещать популярный туристический объект.

Отец подвесил ребенка над пропастью ради фото Фото: LNP

Пользователи Twitter раскритиковали мужчину и назвали его сумасшедшим.

Отец подвесил ребенка над пропастью ради фото Фото: LNP

"Нужно поставить там ограждение, найти этого отца и провести с ним занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Как у него вообще могут быть дети?", "Это безумие! Безрассудный человек рискует своей жизнью и жизнью ребенка на краю разрушающихся меловых скал", "Он ведь держит ребенка на краю скалы высотой 120 метров! Туристы продолжают игнорировать предупреждающие знаки", — пишут в комментариях под фото пользователи сети.

Напомним, девушка повисла над пропастью ради красивого фото: реакция пользователей сети.

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