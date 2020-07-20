"Это – Европа": украинские патрульные ради утят остановили движение на трассе, видео

Стражи порядка остановили поток машин менее чем на минуту

Патрульные временно остановили движение транспорта по трассе Киев – Одесса в Белой Церкви, чтобы помочь утятам перейти дорогу. Соответствующее видео они опубликовали на своей странице в Facebook.

"Из-за наличия отбойников на дороге птицы не могли добраться до поля. Стражи порядка остановили поток машин менее чем на минуту. После чего утята перешли дорогу", – указали патрульные в сообщении.

Ролик уже набрал 45 тысяч просмотров, почти 400 лайков и 300 репорстов.

"Молодцы ребята! Европа. Как приятно смотреть на такой уровень! За рубежом полиция для людей – это все! Они приходят на помощь в любых ситуациях! За это люди их очень уважают и слушаются", – написала под видео пользовательница Светлана Абба. "Внимание и уважение ко всем без исключения. Такую полицию можно уважать. Так держать!" – отметила Ирина Петренко. "Ребята, доброта и красота спасет мир", – прокомментировал Тиор Серг (Tior Serg).

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Напомним, ранее на Выдубичах несколько водителей перекрыли движение, чтобы помочь утке с выводком утят перейти оживленное шоссе.

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