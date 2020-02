"Это фотошоп": Дональд Трамп высказался о своем неудачном фото

Президент США пожаловался на снимок, который растиражировали СМИ всего мира

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал фотографию, на которой он, вернувшись из поездки в Шарлотту, идет поляной до овального кабинета Белого дома. На снимке, датированном 7 февраля, лидер США изображен с пышными волосами, которые развиваются на ветру. На лице Трампа виден след от автозагара.

"Вот еще фейковый новости. Это фотошоп, очевидно. Неужели ветер был такой сильный? Волосы выглядят хорошо? Все что угодно, лишь бы унизить", – написал он в своем Twitter, пожаловался на изображение, которое растиражировали СМИ всего мира.

It's real... unless Getty is a fake photo service now. pic.twitter.com/dXgdOF4pcv