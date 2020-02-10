"Это фотошоп": Дональд Трамп высказался о своем неудачном фото

Президент США пожаловался на снимок, который растиражировали СМИ всего мира

Дональд Трамп Фото: NumbersMuncher

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал фотографию, на которой он, вернувшись из поездки в Шарлотту, идет поляной до овального кабинета Белого дома. На снимке, датированном 7 февраля, лидер США изображен с пышными волосами, которые развиваются на ветру. На лице Трампа виден след от автозагара.

"Вот еще фейковый новости. Это фотошоп, очевидно. Неужели ветер был такой сильный? Волосы выглядят хорошо? Все что угодно, лишь бы унизить", – написал он в своем Twitter, пожаловался на изображение, которое растиражировали СМИ всего мира.

It's real... unless Getty is a fake photo service now. pic.twitter.com/dXgdOF4pcv — Josh Jordan (@NumbersMuncher) February 8, 2020

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Впервые снимок был опубликован в микроблоге под названием White House Photos, автором фотографии значился журналист и фотограф Уильям Мун. Впоследствии оказалось, что фото были подкорректированы. След от автозагара на самом деле был, но не такого яркого оттенка. Журналисты решил усилить эффект и воспользовался фотошопом.

Ранее "Сегодня" писали, как на лице и волосах Трампа заметили ползающего жука. Также стоит отметить, что Трамп иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

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