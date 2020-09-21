"Это катастрофа": мужчина жил в одной квартире со 110 кошками
Изначально зоозащитники даже не смогли правильно посчитать животных
110 кошек обнаружили в квартире у жителя испанской Валенсии. Зоозащитники уже добились того, чтобы мужчину выселили, а животных в ближайшее время привьют и стерилизуют. Об этом пишет Ladbible.
Первые животные в квартире (площадь – 100 квадратных метров) у испанца появились три года назад. Он пристроил нестерилизованную пару животных, которые с тех пор стали производить потомство.
Изначально зоозащитники даже не смогли правильно посчитать общее число живущих с испанцем животных, сбившись после 90. "Это катастрофа. Кто-то должен был помочь этому парню", – заявила сотрудница приюта Сальвадора Тормас.
Местные благотворительные организации не смогли справиться с таким наплывом животных, поэтому зоозащитники обратились ко всем неравнодушным с просьбой приютить кошек хотя бы до тех пор, пока их не привьют и не стерилизуют. Помочь в этой ситуации согласились еще несколько благотворительных организаций.
Смотрите видео: почему нельзя заводить черного кота
Напомним, ранее мы рассказывали о кошке, которая стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное