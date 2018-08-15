"Это не я в зеркале, ненавижу": 25-летний поляк на фото страдает из-за необычной внешности

Мужчина не может поверить в то, что с ним случилось

Томаш Надольский выглядит ребенком в 25 лет. Фото: pixabay

Поляк Томаш Надольский с редким заболеванием в свои 25 лет выглядит, как 12-летний ребенок. Причиной является болезнь Фабри, которая причиняет ему постоянный дискомфорт и боли, пишет Daily Mail.

Молодой человек вынужден использовать морфиновые пластыри и другие обезболивающие средства. По 20 часов в сутки он подключен к капельнице, а его деформированные ступни нуждаются в специальной обуви.

Томаш Надольский выглядит ребенком в 25 лет. Фото: Facebook Томаш Надольский выглядит ребенком в 25 лет. Фото: Facebook Томаш Надольский выглядит ребенком в 25 лет. Фото: Facebook Томаш Надольский выглядит ребенком в 25 лет. Фото: Facebook Томаш Надольский выглядит ребенком в 25 лет. Фото: Facebook 1/5

Впервые болезнь дала о себе знать, когда Надольскому было семь лет. Он начал жаловаться на боли в животе, руках и ногах. Также его одолевала частая рвота.

Изначально врачи пытались объяснить симптомы психическим расстройством. Верный диагноз медики поставили лишь недавно.

"Мне 25 лет, и я хотел бы выглядеть взрослым мужчиной. Я ненавижу этого мальчика, которого вижу каждый день в зеркале, потому что это не я", – рассказывает Томаш.

Из-за детской внешности Недольский испытывает массу неудобств. Родственники относятся к нему, как к ребенку, а посторонние не верят, что ему 25 лет. Также мужчину часто обвиняют в том, что его документы фальшивые.

Напомним, ранее мы писали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос". Кроме этого, мы писали, что редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.

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