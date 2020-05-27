Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

Случайное открытие стало настоящей неожиданностью для жителей Дублина

Жители улицы Пирс-стрит в ирландском Дублине устроили субботник – они решили привести в порядок жилой дом Лео Фитцджеральда и почистить статую Богоматери рядом с ним. Однако, как выяснилось, это была скульптура не Девы Марии, а ее сына – Иисуса Христа.

"В течение многих лет все думали, что это Богородица, даже пожилые люди, которые жили здесь в течение нескольких поколений", – рассказала одна из местных жительниц Луиза Доудалл в комментарии для издания Dublin Live.

В Дублине разгадали секрет известной статуи Девы Марии

Фото: Dublin Live

По словам женщины, это открытие стало настоящей неожиданностью для жителей Дублина.

"Когда я смотрю на статую сейчас, мне трудно поверить, что мы все эти годы думали, будто это Мария", – объяснила Луиза. Оно добавила, что каменная фигура часто используется людьми как ориентир или место встречи. После уборки ирландцы, незнакомые с местностью, начали путаться – они все еще ищут статую Дивы Марии.

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Видео: Reuters

Напомним, ранее в Индии открыли самую большую статую в мире. Высота монумента составляет 240 метров, что почти в 2,5 раза выше киевской Родины-матери. Правительству строительство обошлось в 430 млн долларов.

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