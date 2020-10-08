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Facebook заблокировал рекламу лука, назвав ее "откровенно сексуальной"

Сегодня, 19:28

Чтобы увидеть в луке что-то сексуальное, нужно иметь довольно активное воображение

Facebook заблокировал рекламу лука сорта Walla Walla, назвав ее "откровенно сексуальной". Это произошло в результате спровоцированной алгоритмом ошибки, сообщают CBC.

"Возможно, что-то в округлых формах лука могло быть ошибочно истолковано как грудь или что-то в этом роде", – считает менеджер семеноводческой компании Джексон Маклин.

Фейсбук забанил рекламу лука за излишнюю сексуальность
Фейсбук забанил рекламу лука за излишнюю сексуальность
Фото: Depositphotos

Маклин опубликовал не очень жаркое фото овощей, написав: "Только что получил уведомление от Facebook, что фотография, используемая для наших семян лука является "откровенно сексуальной".

Позже он попросил соцсеть пересмотреть причудливый запрет, но в течение нескольких дней не получал ответа.

Только после того, как местные СМИ узнали об инциденте, Facebook признал, что допустил ошибку.

"Мы используем автоматизированные технологии, чтобы исключить наготу в наших приложениях, но иногда они не могут отличить луковицу от части человеческого тела", – сказала Мег Синклер, представительница Facebook Canada.

В Facebook восстановили рекламу лука и принесли извинения за проблемы, созданные для семеноводческой компании.

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