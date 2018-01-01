Фермер надел на корову лифчик и прославил ее на весь мир

Идея остроумного мужчины позволяет и насытить детёныша, и сохранить здоровое вымя у его матери

Корова получила безопасный выход из ситуации. Фото: pixabay

Фотография, опубликованная в Twitter фермером из Шотландии, быстро стала популярной, и многие пользователи, глядя на неё, умирали от смеха.

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Действительно, корова, на вымя которой надет старый женский лифчик, смотрится более чем курьёзно, но фермер пошёл на такой шаг вовсе не ради славы. Дело в том, что животное недавно отелилось и, кормя телёнка, не подпускало к себе людей, желавших его подоить.

Что же касается детёныша, то тот предпочитал сосать молоко только из передних сосков, и в результате у его матери начало воспаляться вымя.

twitter.com

Чтобы защитить свою питомицу от мастита, фермер приспособил старый бюстгальтер своей жены — закрепив его на вымени, он оставил телёнку только два задних соска, и ему теперь приходится пить молоко из них. Таким образом, идея остроумного мужчины позволяет и насытить детёныша, и сохранить здоровое вымя у его матери.

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