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Флиртующую с мужем известной певицы женщину затравили в сети

50-летняя Николь Карран стала жертвой кибер-буллинга из-за инцидента на баскетбольном матче

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:38
Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Американскую светскую львицу Николь Карран, которую уличили во флирте с мужем певицы Бейонсе, затравили в сети. Женщина призналась в интервью Daily Mail, что после этого инцидента она стала жертвой кибер-буллинга (травля в сети – Ред. "Сегодня") и на нее посыпались угрозы от поклонников Бейонсе

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50-летняя Карран утверждает, что она просто предложила Джей-Зи что-нибудь выпить и, не расслышав его ответ, наклонилась поближе к нему.  

Смотрите видео о том, что Бейонсе обвиняют в фотошопе:

К слову, Николь Карран является женой Джо Лакомба, владельца одной из участвовавшей в игре команд Golden State Warriors (на этом матче и произошла сцена ревности). Женщина села рядом со знаменитостями и на правах хозяйки вечера завела беседу с Джей-Зи, наклонившись к рэперу через сидевшую между ними Бейонсе.

Смотрите видео: Бейонсе приревновала супруга и стала мемом в сети

Певица, которая перед этим улыбалась, сразу сделала серьезным выражение лица и посмотрела на Карран и мужа. После их разговора артистка показала, что якобы меняет позу и толкнула брюнетку.

Напомним, рэпер Джей Зи (Jay Z) стал первым рэпером, состояние которого достигло одного миллиарда долларов.

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