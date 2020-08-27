Как живет 12-летний мальчик с шестью пальцами на каждой руке: фото

Благодаря анатомической аномалии ребенок быстрее лазит по деревьям и лучше играет в крикет

12-летний Файзан Ахмад Наджара из индийского региона Кашмир имеет по шесть пальцев на каждой руке. Мальчик не стыдится своего генетического отклонения (полидактилии – Ред.) и надеется, что это не помешает ему добиться успехов в жизни. Об истории необычного ребенка написал таблоид Daily Mail.

Наджара утверждает, что анатомическая аномалия помогает ему быстрее лазать по деревьям, лучше играть в крикете и мобильные игры.

У Файзана Ахмада Наджары из Индии по шесть пальцев на каждой руке Фото: SWNS У Файзана Ахмада Наджары из Индии по шесть пальцев на каждой руке Фото: SWNS У Файзана Ахмада Наджары из Индии по шесть пальцев на каждой руке Фото: SWNS У Файзана Ахмада Наджары из Индии по шесть пальцев на каждой руке Фото: SWNS У Файзана Ахмада Наджары из Индии по шесть пальцев на каждой руке Фото: SWNS У Файзана Ахмада Наджары из Индии по шесть пальцев на каждой руке Фото: SWNS 1/6

Мальчику хотели ампутировать лишние пальцы еще в двухлетнем возрасте, однако его родители отказались. "Мы посоветовались со святым, и он сказал, что после операции наш сын может потерять зрение", – объясняет мать ребенка.

"Хочу стать врачом. Буду лечить пациентов, которые родились с такими отклонениями, как у меня, чтобы никто их не дразнил и не травил", – делится планами Файзан Наджара.

Ранее "Сегодня" рассказывали о 63-летней женщине из Индии по имени Кумара Наяк, которая имеет 19 пальцев на ногах и 12 – на руках. Благодаря этой особенности она попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством пальцев.

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Кроме этого, в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.

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