Фото дня. Мужчина спас чайку, которая рыбачила с ним на протяжении 15 лет
Американец Джон Маковски постоянно навещал птицу и приносил ей рыбу
Владелец судна для ловли омаров Джон Маковски из американского штата Мэн спас чайку по кличке Красный Глаз, которая прилетала к нему на лодку в течение последних 15 лет. Об этом сообщает таблоид Metro.
Чайка навещала рыбака каждый раз, когда он выходил в море. Несколько месяцев назад птица повредила лапу. Понимая, что с такой травмой она не выживет, капитан Джон Маковски и его жена Дебби выловили ее и отвезли в Центр дикой природы. Мужчина же постоянно навещал своего "пернатого товарища" и приносил рыбу.
"Было очень, очень тяжело смотреть на Джона и на то, как он грустил. Я бы могла разрыдаться", – рассказывает жена Маковски.
Когда Красный Глаз поправилась, американец выпустил ее на волю. Чайка продолжает навещать своего спасителя.
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Ранее "Сегодня" писали, что в английском прибрежном городе Блэкпул, графство Ланкашир, сотрудники фастфуда заметили чайку, которую насквозь пронзила 45-сантиметровая стрела. По словам очевидцев, птица уже два месяца продолжает летать и таскать еду у посетителей заведения быстрого питания.
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Кроме этого, мы писали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.
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