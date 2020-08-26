Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фото дня. Мужчина спас чайку, которая рыбачила с ним на протяжении 15 лет

Сегодня, 12:17

Американец Джон Маковски постоянно навещал птицу и приносил ей рыбу

Владелец судна для ловли омаров Джон Маковски из американского штата Мэн спас чайку по кличке Красный Глаз, которая прилетала к нему на лодку в течение последних 15 лет. Об этом сообщает таблоид Metro.

Чайка навещала рыбака каждый раз, когда он выходил в море. Несколько месяцев назад птица повредила лапу. Понимая, что с такой травмой она не выживет, капитан Джон Маковски и его жена Дебби выловили ее и отвезли в Центр дикой природы. Мужчина же постоянно навещал своего "пернатого товарища" и приносил рыбу.

"Было очень, очень тяжело смотреть на Джона и на то, как он грустил. Я бы могла разрыдаться", – рассказывает жена Маковски.

Когда Красный Глаз поправилась, американец выпустил ее на волю. Чайка продолжает навещать своего спасителя.

Читайте также:
Курьезное видео: чайка обокрала невнимательную туристку

Ранее "Сегодня" писали, что в английском прибрежном городе Блэкпул, графство Ланкашир, сотрудники фастфуда заметили чайку, которую насквозь пронзила 45-сантиметровая стрела. По словам очевидцев, птица уже два месяца продолжает летать и таскать еду у посетителей заведения быстрого питания.

Смотрите видео: на Прикарпатье установили специальные камеры, чтобы следить за птицами

Кроме этого, мы писали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Птица со стрелой в груди продолжила летать и таскать еду из фастфуда: фото Поймана удивительная птица, которая может повернуть голову на 360 градусов: видео Facebook заблокировал видео из совиного гнезда за слишком "взрослый" контент Птицы сели на спины бегемотов и безопасно прошли мимо крокодилов: видео
США рыбаки спасение птица чайка
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необычной красотой
Дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необычной красотой

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Новости партнеров

Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Женские изюминки во внешности, которые сводят мужчин с ума
Женские изюминки во внешности, которые сводят мужчин с ума
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарными видами
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарными видами
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Когда пора перестать пить кофе
Когда пора перестать пить кофе
Что нужно есть вечером, чтобы утром проснуться полным сил?
Что нужно есть вечером, чтобы утром проснуться полным сил?
Джоли раскрыла грустную тайну о имени дочери, которая меняет пол
Джоли раскрыла грустную тайну о имени дочери, которая меняет пол
Волочкова показала, как веселится с Джигурдой у себя дома
Волочкова показала, как веселится с Джигурдой у себя дома

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять