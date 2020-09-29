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Фото дня

Фото дня. Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых

Сегодня, 13:35

Женщина подготовила возлюбленному трогательный сюрприз

Невеста по имени Кристина решила сделать своему возлюбленному Питеру необычный свадебный подарок. После регистрации брака она отвезла мужчину в дом престарелых, где живут его бабушка и дедушка. Об этой трогательной истории рассказал Брендан Самуэльс, свадебный фотограф из австралийского Сиднея.

Невеста закрыла жениху глаза темной повязкой и подвела к стеклянной двери, за которой ждали его родные. Дедушку Питера нарядили в костюм, а бабушка подготовила для молодоженов конверт с деньгами.

Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых
Фото: facebook.com/brenmakasih

"Когда он наконец увидел своих бабушку и дедушку, его улыбка расплылась до ушей", – вспоминает Самуэльс в интервью для таблоида Daily Mail. Кристина не сдержала эмоций и расплакалась.

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К сожалению, новобрачные не смогли зайти внутрь дома престарелых и пообщаться с родственниками из-за ограничений, введенных для борьбы с COVID-19.

Самуэльс призвал людей чаще созваниваться со своими бабушками и дедушками. "Отправьте им видеосообщение, напишите письмо. Именно они нянчили вас, пока родители уходили на работу. Это они с гордостью рассказывают о вас друзьям и помогают вам понять, что такое безусловная любовь", – подчеркнул он.

Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников
Фото: facebook.com/brenmakasih
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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о влюбленных, которые хотели сыграть свадьбу, но в их планы неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Чтобы не отменять торжество, пара решила устроить праздник прямо на границе двух стран.

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Кроме этого, мы рассказывали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: facebook.com/brenmakasih
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