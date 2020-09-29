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Фото дня. Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых

Женщина подготовила возлюбленному трогательный сюрприз

Невеста по имени Кристина решила сделать своему возлюбленному Питеру необычный свадебный подарок. После регистрации брака она отвезла мужчину в дом престарелых, где живут его бабушка и дедушка. Об этой трогательной истории рассказал Брендан Самуэльс, свадебный фотограф из австралийского Сиднея.

Невеста закрыла жениху глаза темной повязкой и подвела к стеклянной двери, за которой ждали его родные. Дедушку Питера нарядили в костюм, а бабушка подготовила для молодоженов конверт с деньгами.

Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых Фото: facebook.com/brenmakasih

"Когда он наконец увидел своих бабушку и дедушку, его улыбка расплылась до ушей", – вспоминает Самуэльс в интервью для таблоида Daily Mail. Кристина не сдержала эмоций и расплакалась.

К сожалению, новобрачные не смогли зайти внутрь дома престарелых и пообщаться с родственниками из-за ограничений, введенных для борьбы с COVID-19.

Самуэльс призвал людей чаще созваниваться со своими бабушками и дедушками. "Отправьте им видеосообщение, напишите письмо. Именно они нянчили вас, пока родители уходили на работу. Это они с гордостью рассказывают о вас друзьям и помогают вам понять, что такое безусловная любовь", – подчеркнул он.

Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых, чтобы навестить родственников Фото: facebook.com/brenmakasih 1/9

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