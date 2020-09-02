Фото дня. Осколки древнейшего метеорита обогатили жителей фермерского городка

Упавшие космические глыбы датируются началом существования Солнечной системы

На бразильский город Санта-Филомена обрушился метеоритный дождь и обогатил местных жителей. По словам исследователей, космические глыбы возрастом около 4,6 миллиарда лет (датируются началом существования Солнечной системы) состоят из древнейших минералов и высоко ценятся.

Один из фрагментов метеорита весит 40 кг и стоит почти 27 тысяч американских долларов, утверждают эксперты. "Цена приближается к 40 реалам (7,4 доллара) за грамм и постоянно растет. Всего несколько дней назад она была вдвое меньше", – рассказывает в комментарии для издания Daily Mail 20-летний студент Эдимар да Кошта Родригес.

Обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена Фото: Michael Farmer Обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена Фото: Michael Farmer Обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена Фото: Michael Farmer Обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена Фото: Michael Farmer Обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена Фото: Michael Farmer Обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена Фото: Michael Farmer Обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена Фото: Michael Farmer 1/7

Узнав об этом, жители города, большинство из которых работали на фермах и получали низкие зарплаты, бросились собирать отколовшиеся куски. А местные миллионеры массово скупают образцы породы, чтобы вывезти их из Бразилии и продать еще дороже.

"Этот метеорит может многое рассказать нам о том, как образовалась Вселенная. Вы видите один из первых минералов, который образовался в Солнечной системе до Земли", – утверждает Габриэль Силва из Института химии Университета Сан-Паулу.

Некоторые активисты считают, что власти страны должны открыть в городе музей и выставить на показ фрагменты метеорита. "Это привлечет туристов и позволит проводить научные исследования", – уверены они.

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