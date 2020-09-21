Фото дня. Парочка пенсионеров-хипстеров надевает модные наряды и вызывает всеобщий восторг

Они ведут активный образ жизни и участвуют во всевозможных мероприятиях

75-летний Гюнтер Крабенхефт и его подруга 70-летняя Бритт Канья прославились в интернете как самая модная пожилая парочка Германии. Они часто ходят по улицам Берлина в неординарных нарядах, вызывая всеобщий восторг.

Бывший шеф-повар Гюнтер, которого ранее окрестили дедушкой-хипстером, благодаря своим стильным костюмам уже собрал 70 тысяч подписчиков в Instagram, а Бритт удивляет 25 тысячную публику дерзкими образами и обилием аксессуаров.

Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft Гюнтер Крабенхефт и Бритт Канья – самая стильная пожилая парочка Германии Фото: instagram.com/g.krabbenhoft 1/19

Несмотря на свой возраст, пенсионеры-модники ведут активный образ жизни и участвуют во всевозможных культурных и общественных мероприятиях, а также иногда ходят на танцы.

Крабенхефт утверждает, что его стиль развивался с годами и достиг гармонии между внутренним и внешним миром.

Напомним, ранее студент по имени Анджело показал снимки самых модных бабушек Италии. Парень завел в Instagram-страничку, где выкладывает фотографии пожилых жительниц модной столицы мира – Милана.

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