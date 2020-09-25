Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

На серфе сейчас учится кататься 38-летний филиппинец Джованни Бранцуэлла

Американский серфингист Даг Фальтер два года назад потерял на Гавайях свой серф. Парень уже и не надеялся увидеть его снова, но, как выяснилось, доска спортсмена не утонула – на ней сейчас учится кататься 38-летний филиппинец по имени Джованни Бранцуэлла. Мужчина купил серф за 40 долларов у местного рыбака, а тот, в свою очередь, однажды нашел его на берегу. За полгода спортивный инвентарь проплыл более 8,3 тыс. километров.

По словам Джованни, он увидел, что на серфе есть имя Лила Карсона – формирователя досок с Гавайев. Филиппинец нашел его в Facebook и сообщил о находке. Когда об этом узнал Даг, он был вне себя от счастья, пишет сайт Times of India.

Даг пообещал, что после пандемии приедет на Филиппины и поможет Джованни научиться серфить. "Это отличный повод побывать на Филиппинах – закончить всю эту историю. Мне кажется, это будет красивый финал", – говорит Даг.

Потерянная доска для серфинга полгода путешествовала по океану и снова Фото: Doug Falter Photography

Напомним, это уже не первая подобная история. Житель американского штата Мэн по имени Шон в 1973 году подарил своей возлюбленной Дебре Маккен кольцо ассоциации выпускников средней школы Морзе. Однако девушка случайно потеряла украшение. Пропажа вернулась к хозяйке только спустя 47 лет.

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Кроме этого, мы рассказывали, как головной убор мужчины за пять лет "доплыл" в другой конец планеты.

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