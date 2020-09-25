Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

Сегодня, 05:55

На серфе сейчас учится кататься 38-летний филиппинец Джованни Бранцуэлла

Американский серфингист Даг Фальтер два года назад потерял на Гавайях свой серф. Парень уже и не надеялся увидеть его снова, но, как выяснилось, доска спортсмена не утонула – на ней сейчас учится кататься 38-летний филиппинец по имени Джованни Бранцуэлла. Мужчина купил серф за 40 долларов у местного рыбака, а тот, в свою очередь, однажды нашел его на берегу. За полгода спортивный инвентарь проплыл более 8,3 тыс. километров.

По словам Джованни, он увидел, что на серфе есть имя Лила Карсона – формирователя досок с Гавайев. Филиппинец нашел его в Facebook и сообщил о находке. Когда об этом узнал Даг, он был вне себя от счастья, пишет сайт Times of India.

Читайте также:
Стоит 16 миллионов гривен: случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни

Даг пообещал, что после пандемии приедет на Филиппины и поможет Джованни научиться серфить. "Это отличный повод побывать на Филиппинах – закончить всю эту историю. Мне кажется, это будет красивый финал", – говорит Даг.

Потерянная доска для серфинга полгода путешествовала по океану и снова
Потерянная доска для серфинга полгода путешествовала по океану и снова
Фото: Doug Falter Photography

Напомним, это уже не первая подобная история. Житель американского штата Мэн по имени Шон в 1973 году подарил своей возлюбленной Дебре Маккен кольцо ассоциации выпускников средней школы Морзе. Однако девушка случайно потеряла украшение. Пропажа вернулась к хозяйке только спустя 47 лет.

Смотрите видео: группа парашютистов во Франции решилась на воздушный серфинг

Кроме этого, мы рассказывали, как головной убор мужчины за пять лет "доплыл" в другой конец планеты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Парень выжил в море благодаря спрятанному смартфону Необычная находка в заброшенном доме удивила блогера Фото дня. Осколки древнейшего метеорита обогатили жителей фермерского городка
фото США находки серфер
Источник: Doug Falter Photography
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні

Популярные статьи

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

Вчера, 19:03Events

Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:17Fun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

Вчера, 13:51Шоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

Вчера, 08:20Шоу-бизнес

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: трогательное фото

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

23 сентябряШоу-бизнес

ТОП-5 самых коротких браков украинских знаменитостей

23 сентябряFun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

23 сентябряFun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

23 сентябряШоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

23 сентябряПсихология

Три знака зодиака, с которыми просто невыносимо общаться

23 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

22 сентябряFun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

22 сентябряШоу-бизнес

"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

22 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Новости партнеров

Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
"Его все предали": Ахеджакова заявила о "подставе" Ефремова
"Его все предали": Ахеджакова заявила о "подставе" Ефремова
Ревущий Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой
Ревущий Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять