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Фото дня. Появился самый длинный в мире подвесной стеклянный мост

Сегодня, 11:56

Одновременно на 526-метровом мосту могут находиться 500 человек

Самый длинный в мире подвесной стеклянный мост длинной в 526 метров открыли над рекой Ляньцзян в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннеса.

Мост построили на высоте 201 метр. Его конструкция позволяет посетителям (до 500 человек) видеть, что происходит у них под ногами.

Дизайнеры хотели, чтобы конструкция не сильно выделялась на фоне природы, поэтому сделали ее довольно минималистической. На мосту есть стальные перила (девять метров в ширину), а также стекла, которые состоят из трех слоев общей толщиной 4,5 сантиметра.

В Китае открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост
Фото: Dezeen
В Китае открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост
Фото: Dezeen
В Китае открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост
Фото: Dezeen
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Как сообщает YouTube-канал Dezeen, строительством моста занимались специалисты из Чжэцзянского университета, а также архитекторы китайской студии Architectural Design. Они спроектировали мост так, чтобы он держался на толстых тросах, которые крепятся к двум красным металлическим башням.

Ранее самый длинный стеклянный подвесной мост также был в Китае (провинция Хэбэй). Его длина – 488 метров.

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Напомним, ранее в китайской провинции Хунань открыли новую стеклянную тропу для посетителей. Это уже третий мост, где все желающие могут пощекотать нервы, пройдя по прозрачному полу над пропастью.

Смотрите видео: в Китае рухнул мост

Кроме этого, в Китае есть горная тропа со специальным разбивающимся эффектом.

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