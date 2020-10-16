Фото дня. Ученые построили мост ради спасения неуклюжих хайнанских гиббонов – их осталось всего 30
В мире осталось около 30 представителей этого вида животных
На острове Хайнань в Китае ученые соорудили 15-метровый веревочный мост для гиббонов (Nomascus hainanus). Исследователи спроектировали эту конструкцию из-за опасений, что уникальных животные могут погибнуть при неудачных попытках преодолеть промежуток между частями леса одним прыжком.
По словам экспертов, в 2014 году произошел оползень, разрушивший часть леса. Однако хайнаньские гиббоны продолжали двигаться по привычному маршруту, перепрыгивая образовавшийся прогал. Для этого им нужно было преодолеть пятнадцать метров в прыжке над тридцатиметровой пропастью с каменистым дном.
Ученые сочли такую ситуацию слишком опасной для почти исчезнувшего вида и соорудили веревочные мостки.
Гиббонам потребовалось полгода, чтобы привыкнуть к новой конструкции, но большинство из них в конечном итоге использовали ее, либо цепляясь руками за веревки снизу, либо карабкаясь сверху, пишет издание Daily Mail.
"Искусственные мосты построили профессиональные альпинисты в 2015 году. Они помогли нам оперативно решить эту проблему", – утверждает биолог Боско Чан из ботанического сада Кадури в Гонконге.
Сейчас хайнаньских хохлатых гиббонов насчитывается всего около 30 особей, а в начале 2000-х годов их оставалось всего 13. Они включены в список из ста видов, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. По словам ученых, достаточно одной эпидемии или сильного урагана, чтобы полностью уничтожить этих животных.
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