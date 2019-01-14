Фото обычного яйца стало самым известным в Instagram: в чем секрет

Изображение было опубликовано 4 января

Изображение яйца собрало более 25 млн «лайков». Фото: pixabay

В Instagram появился новый снимок-рекордсмен. Это фотография обычного яйца на белом фоне. Его "лайкнули" уже более 25 млн раз. Впервые изображение было опубликовано 4 января в аккаунте под названием @world_record_egg.

Предыдущим самой популярной записью в Instagram был снимок знаменитости Кайли Дженнер с 18 млн отметками "нравится". Вместе с опубликованной фотографией она объявила о рождении ребенке в феврале прошлого года.

Яйцо Фото: instagram.com/world_record_egg

Напомним, в небольшом австралийском городке Кейри семья фермеров Стокман обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные. Оказалось, что внушительные размеры – это не единственный сюрприз. Владелец фермы Скотт Стокман рассказал, что яйцо весило 176 грамм. Они долго не решались разбить находку, однако сделав это, обнаружили, что внутри, помимо белка и желтка, находится еще одно яйцо.

Также сайт "Сегодня" писал, что в сети набирает популярности видео, на котором маленькая девочка показывает интересный трюк. Она впечатлила родных фокусом с тремя яйцами, которые непонятным образом "перемещаются" из одной емкости в другую.