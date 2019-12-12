Гадания на Андрея 13 декабря 2019: как узнать имя суженого

Лучшие гадания с 12 на 13 декабря на Андрея: как погадать на жениха и на судьбу

Гадания на Андрея Первозванного. Фото: depositphotos.com

13 декабря украинцы отмечают день святого Андрея. С давних времен с 12 на 13 декабря девушки гадают на своих суженых. Примечательно то, что гадать могут только девушки и женщины. Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые интересные и популярные гадания на Андрея Первозванного.

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Гадание на Андрея – имена на бумажках

Девушкам понадобится таз с водой, ореховая скорлупа, небольшие листочки бумаги с мужскими именами и огарок свечи. В скорлупе необходимо закрепить свечку, зажечь ее и установить посередине таза. По его краям разместить листочки с именами и ждать, к какой из них поплывет "лодочка" со свечой. В результате можно узнать имя будущего супруга.

Гадание на Андрея – когда встреча с суженым

В ночь на Андрея Первозванного нужно, приговаривая "Суженый-ряженый, приди и утрись", вывесить за окном белое полотенце. Если наутро оно будет влажным, значит в новом году произойдет встреча с любимым и состоится свадьба.

Гадание в ночь на святого Андрея на сон

Правильное гадание на Андрея на сон Фото: Depositphotos

Нужно взять гребешок и положить его перед сном под подушку со словами: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Если во сне привидится парень, значит он и станет избранником девушки.

Гадание на Андрея перед сном по хлебу

После ужина девушке нужно спрятать под подушку корочку хлеба и при этом произнести слова: "Суженый приходи, накормлю тебя". Кто ночью приснится девушке, тот и ее суженый.

Гадание на Андрея на воске

Для этого гадания понадобится свеча и вода. Нужно подумать о своей судьбе, а затем в миску с холодной водой налить растопленный воск со свечи. По причудливым формам застывшего воска судят о том. что ждет в будущем.

Гадание на Андрея на картах

Из колоды карт нужно отделить всех королей и на каждого загадать возможного жениха. Затем положить их под подушку, а утром наугад достать одну карту. Кто попался под руку, у того больше всех шансов стать женихом.

Гадание на день святого Андрея на луковицах

Накануне Андреевской ночи нужно написать по одному мужскому имени на нескольких луковицах. Затем поставить их в емкость с водой. Которая луковица прорастет первой, то имя и станет судьбой.

Гадание на Андрея по имени суженого

В ночь с 12 на 13 декабря нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного, обязательно незнакомого, прохожего. Какое будет у него имя – такое и у жениха. Конечно, сейчас страшновато так делать, но можно попробовать не в одиночку.

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