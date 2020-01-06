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Гадания на Рождество 2020 дома: как и когда гадать

Сайт Сегодня.Lifestyle подобрал несколько вариантов популярных рождественских гаданий

Алина Устиловская
Сегодня, 13:10
Гадания на Рождество. Фото из открытых источников
Гадания на Рождество. Фото из открытых источников

Католики уже отпраздновали Рождество 25 декабря. А вот православные христиане будут праздновать Рождество Христово 7 января. Девушки часто гадают в Рождественский вечер на грядущее, на суженого, на желание. Отметим, что гадание на Рождество дома можно провести в одиночестве или же со своими подругами. Впрочем, есть еще и те, кто желает провести рождественские гадания, но не знают когда гадать.

Лучшей датой для гадания на Рождество 2020 считается ночь на 7 января, но можно гадать и в любое другое время. Сайт "Сьогодні" подобрал несколько вариантов популярных рождественских гаданий.

Гадания на картах на Рождество

В этом рождественском гадании все просто – нужно взять новую колоду карт. Как правило, гадают на Рождество с 6 на 7 января после захода Солнца. Колоду необходимо хорошо перетасовать. Доставать по одной карте, говоря: "Для себя, для дома, для сердца, для души".

Если все карты красные – повезло, удача не отвернется и будет рядом идти весь год. Если все черные – нужно готовиться к серьезным препятствиям. В этот год лучше планов не строить. Черные и красные означают переменчивое будущее. Карты "для сердца": червовый туз – большая любовь; туз пиковой масти – удар; бубновый – богатство; крестовый – хорошая карьера.

Гадания на Рождество на суженого с зеркалом

Девушка садится у открытого окна или на улице с зеркалом. Его установить таким образом, чтобы Рождественский месяц четко отражался. На него и смотреть неотрывно. Через некоторое время изображение множиться или будут появляться другие фигуры. По ним и определяют будущее.

Если отражение месяца раздвоилось – девушка будет с парой в этом году. Если их стало больше двух – будет выбор между женихами. Если появилась фигурка – судить о предстоящих событиях.

Также можно гадать с помощью двух зеркал: большого и маленького. Нужно при свечах сесть против большого, а маленькое установить перед собой. Получится коридор. Девушка произносит: "Суженый, я жду, приходи ужинать!" Теперь нужно внимательно смотреть в коридор из зеркал. Он должен появиться в самом его конце. Это гадание не всегда получается.

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Гадание на Рождество
Фото из открытых источников

Гадания на Рождество со свечкой

Нужно поставить перед собой свечку и проговорить такие слова: "Подружка, поговорим?" А затем зажечь ее. Если сразу фитилек не возьмется, спичка сломается, то не стоит продолжать. Если свечка загорелась, то внимательно нужно смотреть на фитиль. Каждый раз, делая оборот, фитиль показывает определенную фигурку. По ним и определяют грядущие события. Например: роза – любимы, девятка – исполнение всех желаний, дракон – есть враг, черт – неприятность, копье – нужно действовать быстро, змея – нападение недоброжелателей, сплетни.

Гадания на Рождество дома на обручальном кольце

Нужно привязать к обручальному колечку нитку, длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело и задавать вопрос, к примеру: "Буду ли я богата? Куплю ли я машину". Примеры ответов: параллельно туловищу качается – нет; перпендикулярно – да; стоит на месте – не определено.

Гадания на Рождество на иглах

Нужно взять толстую свечу и две швейные иглы, ушко каждой из них натри воском. Также понадобится стакан с чистой водой. Нужно потушить свет в доме, зажечь свечу и поставь перед собой в стакан воды. Взять иглы пальцами острием вниз и одновременно опустить их в стакан. Понаблюдать за тем, какое положение заняли иглы.

Если иголки быстро пошли на дно, то в этом году исполниться твое заветное желание. Если соединились – будет свадьба. Опустились на дно друг напротив друга – ты найдешь любовь. Острием друг к другу – будет соперница. Разошлись на дне – жди разлуку. Уколола палец – жди признание в любви.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал самые лучшие поздравления с Рождеством Христовым в прозе, в стихах, короткие поздравления, смс, а также красивые картинки.

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Источник: Сегодня
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