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Генетическая мутация: редкого черного леопарда удалось снять на видео

Ученые официально зафиксировали всего 36 появлений подобных особей

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:29

Редчайший черный леопард неожиданно попал на видео в южноафриканской провинции Гаутенг. Как отмечают эксперты, черный окрас у этих зверей – редкая генетическая мутация, противоположная альбинизму. Ее носители настолько редки, что ученые официально зафиксировали всего 36 появлений подобных особей в Южно-Африканской Республике. Об этом пишет фонд Wild Heart Wildlife Foundation в Facebook (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Как сообщается, местный житель снял редкое животное на видео с помощью смартфона в конце февраля. Он предоставил данные о его местонахождении местной зоозащитной организации, однако не раскрыл их публично, чтобы защитить леопарда от нападения браконьеров.

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"Это животное, о котором слагают городские легенды. Фантом, иллюзия, тень – столь редкая и неуловимая, что некоторые люди не верят в ее существование", – написали зоозащитники.

После консультации с Инспекцией по управлению окружающей средой сотрудники Wild Heart Wildlife Foundation установили три ловушки для удаленных камер, чтобы наблюдать за дикой кошкой. "Нам важно убедиться, что леопард покинул эту местность и он не нападет на людей из близлежащих жилых районов", – пояснили представители фонда в Facebook.

Видео: earthtouchnews.com

По состоянию на 3 марта черный леопард не был замечен повторно. "После почти недели наблюдения за районом с помощью камер-ловушек животное не попадалось нам снова. Мы надеемся, что леопард, если это был действительно он, вернулся в менее населенный район".

Ранее "Сегодня" писали, как в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши. Кроме этого, работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу.

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Источник: Сегодня
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