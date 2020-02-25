Гепард прокатился верхом на антилопе: курьезные снимки

Инцидент произошел в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара

34-летний фотограф из Нидерландов по имени Дик ван Дуийн в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара сделал снимки, на которых гепард едет на спине антилопы по саванне. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

На обнародованных изображениях показано, как гепард погнался за антилопой. Догнав свою добычу, зверь запрыгнул ей на спину, а затем повалил на землю.

Гепард запрыгнул на антилопу и прокатился верхом Фото: instagram.com/dickvanduijn Гепард запрыгнул на антилопу и прокатился верхом Фото: instagram.com/dickvanduijn Гепард запрыгнул на антилопу и прокатился верхом Фото: instagram.com/dickvanduijn Гепард запрыгнул на антилопу и прокатился верхом Фото: instagram.com/dickvanduijn Гепард запрыгнул на антилопу и прокатился верхом Фото: instagram.com/dickvanduijn Гепард запрыгнул на антилопу и прокатился верхом Фото: instagram.com/dickvanduijn 1/6

"Антилопы не видели гепардов из-за высокой травы. Наш водитель подъехал к ним, чтобы мы могли понаблюдать за охотой, – рассказал ван Дуийн. – К несчастью, мы были довольно далеко, потому что, если бы подобрались к стае слишком близко, то могли их спугнуть. Они умные и знают, что, если сафари-джип подъезжает близко, рядом могут находиться хищники".

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Фотограф утверждает, что после публикации снимков несколько сотен пользователей Instagram и Facebook удалили его из друзей. "Гепарды не могут пойти к местному мяснику или в супермаркет и купить еды. Они не могут и быть вегетарианцами", – подчеркнул ван Дуийн.

Напомним, в зоопарке штата Вирджиния сразу в двух семьях гепардов появилось потомство. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в ближайшие годы гепарды могут исчезнуть как вид. По словам экологов, численность диких кошек уже сократилась минимум на 70%.

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