Что случилось с героями популярных интернет-мемов (фото)

Узнайте, как же сложилась их судьба

Герой мемов. Фото: из открытых источников

Многие из нас видели в социальных сетях или где-нибудь еще в просторах интернета хотя бы одну из этих картинок. Но мы забываем, что их герои – это реальные люди, которые не взирая на неожиданную всемирную популярность, продолжают жить дальше обычной жизнью. Как сложилась судьба детей из самых популярных интернет-мемов, смотрите и читайте в подборке.

Девочка-катастрофа Зоуи Рот

Дейв Рот, отец Зоуи, сделал это фото в 2004 году, когда местная пожарная команда тушила тренировочный пожар в паре кварталов от его дома. Сейчас Зоуи 18 лет, и она с отличием окончила школу. И даже не подожгла ее напоследок. "Я бы хотела, чтобы моя известность помогла мне оплатить учебу в колледже, — говорит она. — Но все же лучше, чтобы люди знали меня не как мем,а как человека".

Девочка-катастрофа выросла Фото: из открытых источников

Успешный малыш Сэм Гринер

Мем возник в 2007 году, когда Лэйни Гринер, мама Сэма, выложила в интернет фотографию своего сына, который пытался есть песок на пляже. Сначала фотографию распространяли с подписью "Я ненавижу песочные замки", имея в виду, что Сэм так доволен, потому что только что сломал песочное творение другого малыша. Но вариант "У — успех!" всем понравился больше. Сэму сейчас почти 12, и он очень смущается, когда видит свой личный мем в Сети. Девочка-катастрофа

Малышь продолжает побеждать Фото: из открытых источников

Озадаченная Хлоя

Родители Хлои и Лили посадили своих дочерей в машину и только тогда сообщили, что едут не куда-нибудь, а развлекаться в Диснейленд. Ролик был посвящен реакции Лили, которая начала восторженно кричать и плакать от счастья. Но озадаченный взгляд Хлои, которая не совсем понимает, чему же все так рады, тоже попал в кадр — и стал мемом.

Теперь Хлою не узнать Фото: из открытых источников

Возмущенная девочка с хвостиками Миа Талерико

Этот кадр взят из американского сериала "Держись, Чарли!" (Good luck Charlie), который начал выходить в 2010 году. Момент, который стал мемом, был показан в серии"Знакомство с родителями". Маленькой актрисе тогда было всего два года, а сейчас ей почти 10 и у нее есть свой канал на YouTube.

Девочка повзрослела Фото: из открытых источников

Напомним, найден древний прототип популярной картинки из сети: невероятное фото.