Гигантские киты продемонстрировали людям, на что они способны на самом деле
40-тонные киты совсем рядом с группой туристов показали, что могут делать со своим гигантским весом и прыткостью
Южноафриканец Крейг Кейпарт заснял игры 40-тонных китов неподалеку от побережья. Огромные животные весело плескались и даже полностью выпрыгивали из воды, не смотря на свой вес и размер.
Туристам очень понравилось зрелище, они скандировали "еще и еще" на протяжении всей игры китов.
За несколько месяцев видео набрало более 7 миллионов просмотров.
"Я, мягко говоря, потрясен. Это, конечно, вина организаторов. Компания должна быть в курсе, что за такие нарушения она может быть оштрафована на 25 тысяч долларов или потеряет судно", – прокомментировал инцидент сотрудник Центра Биологии Стив Джонс.
Также сообщалось, что кит снял на камеру свое путешествие по неизведанной Антарктике
О том, как туристов покоряет город Киев, смотрите на видео ниже:
Вы сейчас просматриваете новость "Гигантские киты продемонстрировали людям, на что они способны на самом деле". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"