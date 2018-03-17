Гигантские киты продемонстрировали людям, на что они способны на самом деле

Сегодня, 10:19

40-тонные киты совсем рядом с группой туристов показали, что могут делать со своим гигантским весом и прыткостью

Ловкости китам не занимать. Фото: pixabay
Ловкости китам не занимать. Фото: pixabay

Южноафриканец Крейг Кейпарт заснял игры 40-тонных китов неподалеку от побережья. Огромные животные весело плескались и даже полностью выпрыгивали из воды, не смотря на свой вес и размер.

Туристам очень понравилось зрелище, они скандировали "еще и еще" на протяжении всей игры китов.

За несколько месяцев видео набрало более 7 миллионов просмотров.

Напомним, ранее мы показывали невероятный ролик, как кит всплыл совсем рядом с туристами.
Экипаж судна разрешил туристам прикоснуться к животному. Эксперты по защите окружающей среды заявляют, что организаторы экскурсии тем самым преступили федеральный закон. Данный закон запрещает подходить к морским млекопитающим ближе, нежели на 92 метра. Животное может взмахом хвоста ударить или убить пассажира.

"Я, мягко говоря, потрясен. Это, конечно, вина организаторов. Компания должна быть в курсе, что за такие нарушения она может быть оштрафована на 25 тысяч долларов или потеряет судно", – прокомментировал инцидент сотрудник Центра Биологии Стив Джонс.

Также сообщалось, что кит снял на камеру свое путешествие по неизведанной Антарктике

О том, как туристов покоряет город Киев, смотрите на видео ниже:
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