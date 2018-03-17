Гигантские киты продемонстрировали людям, на что они способны на самом деле

40-тонные киты совсем рядом с группой туристов показали, что могут делать со своим гигантским весом и прыткостью

Южноафриканец Крейг Кейпарт заснял игры 40-тонных китов неподалеку от побережья. Огромные животные весело плескались и даже полностью выпрыгивали из воды, не смотря на свой вес и размер.

Туристам очень понравилось зрелище, они скандировали "еще и еще" на протяжении всей игры китов.

За несколько месяцев видео набрало более 7 миллионов просмотров.

невероятный ролик, как кит всплыл совсем рядом с туристами. Напомним, ранее мы показывали