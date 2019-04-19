Гигантский лев: ученые шокировали открытием нового вида хищников
20 млн лет назад именно эти звери были доминирующими плотоядными существами
Палеонтологи из Университета Огайо (США) обнаружили новый вид гигантских доисторических хищников. Предположительно, речь идет о невероятных размеров льве, который обитал на просторах Восточной Африки примерно 20 млн лет назад.
Находка была сделана в одном из ящиков в запасниках Национального музея в Найроби (Кения). Научная экспедиция раскопала останки на западе Кении еще в конце 1970-х годов, но кости сразу не исследовали, а сложили в ящик и забыли. Их обнаружили в 2017 году, с тех пор изучали и вот только теперь выяснили, что речь идет о крупном открытии.
Неизвестному ископаемому хищнику было присвоено научное наименование Simbakubwa kutokaafrika, что в переводе с одного из официальных языков Кении, суахили, означает "большой африканский лев". Однако часть исследователей полагают, что речь идет о вымершей группе млекопитающих, которых принято называть гиенодонты – их клыки напоминают главное "оружие" современных гиен. 20 млн лет назад именно эти звери были доминирующими плотоядными существами. Вместе с тем, они не имеют никакого отношения к гиенам.
Ученые надеются, что нынешняя находка поможет прояснить загадку исчезновения гиенодонтов.
"Судя по массивным клыкам, можно предполагать, что Simbakubwa был суперплотоядным животным и значительно превосходил по размерам современного льва и, возможно, даже белого медведя", – заявил в этой связи палеонтолог Мэтью Борс, который вместе с коллегой Нэнси Стивенс занимается необычными ископаемыми останками.
Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Также мы писали, как во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.
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