Гигантский питон попал на видео: "Возможно, он самый большой в мире"

Змею обнаружили в малайзийском штате Саравак

В Малайзии найден питон размером в 5,5 метров Фото: David Clode / Unsplash

На странице Sri Aman Youtuber в Facebook появились два видео, на которых якобы группа геодезистов в малайзийском штате Саравак позирует возле огромного пятиметрового питона. Теперь мужчин подозревают в нарушении закона о защите дикой природы, который, среди прочего, запрещает убивать, ловить и продавать диких зверей. Об этом сообщается в пресс-релизе Лесной корпорации Саравака.

Видео: Facebook / Sriamanyoutuber

"Возможно, это самый большой питон, которого заметили и поймали в Малайзии, а то и во всем мире, – цитировало издание Borneo Post слова помощника министра городского развития и природных ресурсов Саравака Лена Талифа Саллеха.

Сотрудники государственной Лесной корпорации Саравака нашли и допросили автора опубликованных в Facebook видео, а также девятерых геодезистов, которые снимались рядом с убитым питоном. Если их вину удастся доказать, им грозит лишение свободы на срок до одного года и штраф до 10 тысяч малайзийских ринггитов (58 тыс. грн).

Смотрите видео: питон прервал службу в индийском храме

Ранее "Сегодня" писали о сотруднике индийской лесной службы, который опубликовал в интернете видео охоты питона на оленя. Животное, пришедшее на водопой, не заметило огромную змею, которая скрывалась под водой, и погибло. Кроме этого, мы рассказывали, как в центре Киева на фонарной опоре по улице Жилянской, 54, прохожие обнаружили двухметрового питона.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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