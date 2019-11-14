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Гигантский поток смыл туристов во время селфи: появилось видео

В результате инцидента один из потерпевших получил травму плеча

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Волна протащила по пляжу туристов в Исландии
Волна протащила по пляжу туристов в Исландии
Фото: Depositphotos

Туристов смыло огромной волной на знаменитом исландском пляже Рейнисфьяра. На коротких видеороликах, которые появились в Facebook, запечатлено, как люди кричат, забираются на скалы в попытке убежать от волны и стараются удержаться на ногах. Поток воды унес за собой нескольких иностранцев, которые фотографировались и делали селфи. Об этом сообщает Vísir.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Полицейский Сигурур Сигурбьорнссон стоял на скале и снимал разгуливавших по берегу туристов, когда пляж накрыла волна. Офицер при этом несколько раз повторяет: "Идиоты!".

В результате инцидента один из туристов получил травму плеча и был доставлен в ближайший госпиталь. К слову, на пляже установлены знаки на нескольких языках, предупреждающие людей об опасности. Однако туристы ради незабываемых впечатлений продолжают искушать судьбу.

Рейнисфьяр – пляж с черным как смола песком, протягивается на пять километров и является одним из самых известных мест в Исландии. Правда, туристы сюда приезжают не для того, чтобы покупаться и позагорать, а ради интереса увидеть столь необычное явление.

Кроме этого, мы писали, как слон сел на туристку: появилось видео.

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