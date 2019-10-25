Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец

Длина маскинонга составляла 145,4 сантиметра, а вес – 21,3 килограмма

Улов Кори Китцманна Фото: DNR via KWQC

Рыбак из американского штата Миннесота по имени Кори Китцманн поймал огромного маскинонга в озере Вермиллион. Это редкая рыба, встречающаяся в Северной Америке. Представители вида вырастают до 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Они считаются самыми крупными щуками в мире, сообщает Fox News.

"Когда я ее подцепил, то сразу понял, что улов будет неплохим, – говорит Китцманн. – Но только после того как рыба оказалась у борта лодки, до меня дошло, что мне попался настоящий гигант". Длина маскинонга составляла 145,4 сантиметра, а вес – 21,3 килограмма. Вытащить его помогал другой рыболов, оказавшийся рядом.

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Как пишет издание, маскинонга поймали еще в августе, однако департамент природных ресурсов Миннесоты зарегистрировал рекорд лишь в октябре. Прежний обладатель рекорда в 2016 году поймал рыбу длиной 144,4 сантиметра. Около трех лет его маскинонг считался самым длинным в истории рыболовства в штате Миннесота.

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

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