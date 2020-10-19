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Главный конкурент "Мафии". Игра Among Us бьет все рекорды – в чем ее смысл

Сегодня, 12:36

Разобраться в правилах Among Us можно всего за полчаса

Геймеры на карантине нашли новое увлечение – игру Among Us, которую еще называют интерактивной онлайн-версией знаменитой "Мафии". Несмотря на то что релиз Among Us состоялся еще в 2018 году, вирусную известность она получила только сейчас.

Among Us – что это за игра такая?

Коротко объясняем правила: группа игроков работает сообща, чтобы вычислить предателя-убийцу в своих рядах. По сюжету все участники происходящего являются членами команды космического корабля. После каждого убийства случается собрание, на котором все участники должны или вычислить виновника, или попрощаться с жизнью.

Разобраться в правилах игры можно всего за полчаса. Матчи длятся 5-10 минут. Играть можно на чем угодно – от устройств на iOS и Android до компьютеров.

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Как сообщает CNBC, мобильную версию Among Us для Android и iOS в сентябре скачали почти 84 млн раз. При этом количество установок игры в Steam в том же месяце достигло почти 42 млн.

"Еще несколько недель назад я не знал о ней ничего, а теперь ее обсуждают везде. Люди пишут о ней в мессенджерах, сидят на отдельных Discord-серверах и в групповых чатах. У меня есть друзья, которые регулярно играют в Among Us друг против друга", – рассказал NYT 16-летний Джуда Райс из Техаса (США).

Напомним, ранее мы давали советы по тому, какую приставку выбрать: PlayStation 5 против Xbox Series X.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Также Microsoft объявила о прекращении выпуска игровых приставок.

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