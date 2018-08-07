Глаза размером с тарелку: океан выбросил на берег неизвестное существо (фото)

Ученые попробовали выяснить, что это такое

Останки горбатого кита океан выбросил на берег. Фото: pixabay

Остатки неизвестного животного длиной девять метров нашли рыбаки у берегов залива Сент-Джеймс на Аляске (США). Местные жители утверждают, что видели глаза этого существа, которые были размером с тарелку. Ученые заявили, что это остатки горбатого кита.

Останки горбатого кита. Фото: соцсети Останки горбатого кита. Фото: соцсети Останки горбатого кита. Фото: соцсети Останки горбатого кита. Фото: соцсети Останки горбатого кита. Фото: соцсети 1/5

"Рыбаки могли перепутать животное, так как не смогли подобраться слишком близко к остаткам. Они были на скалистом рифе", – говорит биолог Йоханна Волленвайдер из Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Тело очень размякло. А складки горла кита рыбаки могли принять за щупальца. Их видно вдоль туловища. То, что казалось глазами, было суставом грудного плавника.

Животное, возможно, погибло из-за столкновения с кораблем. Его вынесло на берег, где разорвали орлы и медведи, резюмирует Йоханна.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру.

О том, какой существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже: