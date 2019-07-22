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Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Хозяйка животного Бекки Хилл утверждает, что инцидент произошел возле ее дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
В Англии чайка украла чихуахуа
В Англии чайка украла чихуахуа
Фото: Pixabay

Во дворе дома 24-летней жительницы британского городка Пейнтон, графство Девон, по имени Бекки Хилл произошел курьезный инцидент. Чайка залетела в сад женщины, где гулял ее пес породы чихуахуа  ̶  Гизмо, схватила пса клювом и полетела с ним в неизвестном направлении. Местная газета Devon Live отмечает, что инцидент произошел в воскресенье, 21 июля.

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"Мой партнер развешивал в саду белье и увидел, как на Гизмо пикирует птица. Чайка забрала пса довольно далеко, и мы потеряли его из поля зрения. Я даже не знаю, где он. Возможно, он упал",  ̶  рассказывает хозяйка пропавшей собаки. 

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Бекки Хилл, в которой кроме Гизмо еще два чихуахуа, решила осветить событие в местных СМИ и социальных сетях, чтобы поскорее найти свою собаку. 

Пес Гизмо
Пес Гизмо
Фото: facebook.com/becca.hill

Ранее "Сегодня" писали, как в чилийском городе Андакольо пока репортер общался с женщиной, которая испекла эмпанады, пес воспользовался тем, что люди увлечены разговором, и незаметно стащил один из лежавших перед ними пирожков. Кроме этого, мы рассказывали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.

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