Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа
Хозяйка животного Бекки Хилл утверждает, что инцидент произошел возле ее дома
Во дворе дома 24-летней жительницы британского городка Пейнтон, графство Девон, по имени Бекки Хилл произошел курьезный инцидент. Чайка залетела в сад женщины, где гулял ее пес породы чихуахуа ̶ Гизмо, схватила пса клювом и полетела с ним в неизвестном направлении. Местная газета Devon Live отмечает, что инцидент произошел в воскресенье, 21 июля.
Смотрите видео: птица украла деньги из магазина
"Мой партнер развешивал в саду белье и увидел, как на Гизмо пикирует птица. Чайка забрала пса довольно далеко, и мы потеряли его из поля зрения. Я даже не знаю, где он. Возможно, он упал", ̶ рассказывает хозяйка пропавшей собаки.
Бекки Хилл, в которой кроме Гизмо еще два чихуахуа, решила осветить событие в местных СМИ и социальных сетях, чтобы поскорее найти свою собаку.
Ранее "Сегодня" писали, как в чилийском городе Андакольо пока репортер общался с женщиной, которая испекла эмпанады, пес воспользовался тем, что люди увлечены разговором, и незаметно стащил один из лежавших перед ними пирожков. Кроме этого, мы рассказывали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram