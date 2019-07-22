Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Хозяйка животного Бекки Хилл утверждает, что инцидент произошел возле ее дома

В Англии чайка украла чихуахуа Фото: Pixabay

Во дворе дома 24-летней жительницы британского городка Пейнтон, графство Девон, по имени Бекки Хилл произошел курьезный инцидент. Чайка залетела в сад женщины, где гулял ее пес породы чихуахуа ̶ Гизмо, схватила пса клювом и полетела с ним в неизвестном направлении. Местная газета Devon Live отмечает, что инцидент произошел в воскресенье, 21 июля.

Смотрите видео: птица украла деньги из магазина

"Мой партнер развешивал в саду белье и увидел, как на Гизмо пикирует птица. Чайка забрала пса довольно далеко, и мы потеряли его из поля зрения. Я даже не знаю, где он. Возможно, он упал", ̶ рассказывает хозяйка пропавшей собаки.

Читайте также Курьезное видео: чайка обокрала невнимательную туристку

Бекки Хилл, в которой кроме Гизмо еще два чихуахуа, решила осветить событие в местных СМИ и социальных сетях, чтобы поскорее найти свою собаку.

Пес Гизмо Фото: facebook.com/becca.hill

Ранее "Сегодня" писали, как в чилийском городе Андакольо пока репортер общался с женщиной, которая испекла эмпанады, пес воспользовался тем, что люди увлечены разговором, и незаметно стащил один из лежавших перед ними пирожков. Кроме этого, мы рассказывали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram