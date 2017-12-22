Голую американку сняли на видео в закусочной

В одной только краске улицами Нью-Йорка прогулялась модель по имени Лили

По Нью-Йорку прогулялась голая модель, в Минске по иронии судьбы автомобиль выиграл вор, специализирующийся на машинах, а в Корее местные телешоу наперегонки приглашают девушку с телом атлета и лицом Барби. Подробнее об этом рассказывает корреспондент "Ранку з Україною" Юлия Беглецова.

В одной только краске улицами Нью-Йорка прогулялась модель Лили. Из одежды на ней были только трусики, шапка и шарф, а свитер, шорты и гетры дорисовали художники. С прохожих этого никто не замечал. Только после подсказки подвыпившие посетители бара искренне удивились.

Между тем в Минске автомобиль в лотерею выиграл вор-автоугонщик. 19-летний парень уже несколько месяцев сидит в следственном изоляторе. На "счастливый звонок" о выигрыше внедорожника ответила его подружка. Лично забрать приз победитель, конечно, не может. Поэтому пока автомобиль остается у организаторов розыгрыша.

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А в сети новая странная забава: люди, не сгибая руки, поднимают над головой бутылку с жидкостью. Опрокидывают ее так, чтобы струйка попала в рот. Льют пиво, кофе, острый соус и даже раствор для полоскания зубов. В большинстве случав ничего хорошего из этого не получается.

Также пользователей сети поражает 33-летняя Чжы Йон В из Кореи, которая стала интернет-звездой благодаря необычной внешности. Девушка, которую журналисты окрестили "Барби-монстром", – желанный гость южнокорейских телешоу. Своих огромных мышц спортсменка не стесняется и выбирает короткие приталенные платья.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео с обнаженной девушкой, гуляющей по проезжей части в центре Киева.