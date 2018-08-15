Горькая свадьба: жених решил сэкономить на невесте, но случайно всплыла правда

Девушка не ожидала, что ее возлюбленный способен на такое

Невесту разочаровало обручальное кольцо. Фото: pixabay

Девушка обругала своего жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо после того, как случайно обнаружила чек на его покупку, сообщает The Sun.

"Любимый человек сделал мне предложение и подарил кольцо из белого золота с бриллиантом. Я была очень счастлива и воодушевлена, но меня разочаровал его размер. Первое слово, которое пришло на ум, когда я увидела кольцо — "маленькое". Обычно он очень щедр. Но он купил кольцо за 1,3 тысячи фунтов (44 тысячи гривен). Я была уверена, что на такое значимое украшение он потратит намного больше", — написала девушка в посте на платформе Mumsnet.

Она добавила, что предпочла бы выбирать кольцо вместе, чтобы оно нравилось обоим партнерам. "Это украшение, которое я буду носить каждый день всю жизнь, и я должна любить его. Но я не могу", — пожаловалась невеста.

Многие пользователи ресурса поддержали ее и посоветовали признаться жениху и попросить выбрать другое кольцо. Невеста вскоре удалила пост и предпочла остаться анонимной.

Напомним, 11-летний цыган женился на малолетней цыганке: первые фото. В одном из торговых центров российского города Новосибирск состоялась необычная свадьба. Фото появилось в сети благодаря неравнодушным очевидцам. Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).

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