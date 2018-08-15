Горькая свадьба: жених решил сэкономить на невесте, но случайно всплыла правда
Девушка не ожидала, что ее возлюбленный способен на такое
Девушка обругала своего жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо после того, как случайно обнаружила чек на его покупку, сообщает The Sun.
"Любимый человек сделал мне предложение и подарил кольцо из белого золота с бриллиантом. Я была очень счастлива и воодушевлена, но меня разочаровал его размер. Первое слово, которое пришло на ум, когда я увидела кольцо — "маленькое". Обычно он очень щедр. Но он купил кольцо за 1,3 тысячи фунтов (44 тысячи гривен). Я была уверена, что на такое значимое украшение он потратит намного больше", — написала девушка в посте на платформе Mumsnet.
Она добавила, что предпочла бы выбирать кольцо вместе, чтобы оно нравилось обоим партнерам. "Это украшение, которое я буду носить каждый день всю жизнь, и я должна любить его. Но я не могу", — пожаловалась невеста.
Многие пользователи ресурса поддержали ее и посоветовали признаться жениху и попросить выбрать другое кольцо. Невеста вскоре удалила пост и предпочла остаться анонимной.
Напомним, 11-летний цыган женился на малолетней цыганке: первые фото. В одном из торговых центров российского города Новосибирск состоялась необычная свадьба. Фото появилось в сети благодаря неравнодушным очевидцам. Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).
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