Горячая свадьба превратилась в "мордобой": курьезное видео

Гости торжества серьезно повздорили

В сети распространяется видеозапись с массовой дракой на чеченской свадьбе. На ролике показана потасовка, которую начали гости торжества, участники свадебного кортежа. В момент инцидента прозвучало несколько выстрелов в воздух.

Поводом для конфликта стало соперничество за право проехать первым за машиной невесты. По словам интернет-пользователей, записавшего этот ролик, такое происходит на его родине довольно часто.

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"Давно я не видал такого массового торжественного мордобоя", – написал один из юзеров в комментариях к видео.

Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха.

Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за своего мертвого возлюбленного. "Церемония" прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя филиппинка Зарин пришла на похороны своего возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга в платье невесты.

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.