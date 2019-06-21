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Гости в шоке: "старомодные" родители жениха испортили свадьбу

Родственники жениха решили разделить меню по гендерному принципу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
"Гендерное меню" шокировало гостей на свадьбе
"Гендерное меню" шокировало гостей на свадьбе
Фото: Pixabay

Консервативные родители жениха настояли на том, чтобы разделить свадебное меню и приготовить разные блюда для мужчин и женщин. Эта идея не понравилась одной из гостей мероприятия, которая вскоре покинула торжество, сообщает Daily Mirror.

По словам собеседницы издания, мужчинам на первое подавали ризотто с грибами, а женщинам – креветки. На второе были ростбиф или курица соответственно. "Мужским" десертом было выбрано пирожное "шоколадная бомба", а "женским" – клубничное бисквитное пирожное.

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Когда принесли "гендерное меню" было видно недовольство гостей. Однако они не высказывали критику вслух.
"Бред, зачем это делать? Мы же живем в современном мире", "А почему только меню. Можно и паранджу надеть на женщин", "Родители очень старомодные, вино", "Неприятная ситуация", – пишут юзеры.

Некоторые юзеры отметили, что гостье свадьбы все же не стоило уходить. "На свадьбе вы гостья, и думаю, что стоило оставить свои мысли при себе. Как должно быть было тяжело увидеть или узнать жениху и невесте, что вы ушли? Не лучшая память о свадьбе для них. Это было грубо", – отметила одна из пользовательниц сети. 

Ранее "Сегодня" рассказывали, как платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети. Также мы писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

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Источник: Pixabay
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