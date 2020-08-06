Гостья на свадьбе заявила о беременности от жениха и устроила дебош: видео

Эта запись собрала около десяти миллионов просмотров

Беременная от жениха гостья пришла на свадьбу и сорвала церемонию бракосочетания. Курьезный инцидент произошел в американском городе Детройт, штат Мичиган. Соответствующее видео, снятое одним из приглашенных гостей, опубликовано в социальной Сети TikTok.

На коротком ролике показано, как молодожены стоят под аркой и слушают речь священника. Торжество прерывает разгневанная женщина, оставшаяся за кадром. Она кричит на жениха: "Энтони! Притворяешься, что не знаешь меня? Забыл сегодня выпить таблетки для психики? Ты ведешь себя так, будто мы незнакомы… Я жду от тебя ребенка".

Видео обрывается, когда между женщинами начинается драка.

Видео: Scotty | YouTube

Запись собрала около десяти миллионов просмотров и 1,8 миллиона лайков. "Оператор, ты плохо постарался! Ты должен был снять все самое интересное", – пишут в комментариях пользователи Сети.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о молодоженах из британского Уэльса, которые после драки на свадьбе отказались от брака. Кроме этого, мы рассказывали, как невеста-украинка "попала под раздачу" во время драки на свадьбе.

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