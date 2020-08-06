Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гостья на свадьбе заявила о беременности от жениха и устроила дебош: видео

Сегодня, 12:33

Эта запись собрала около десяти миллионов просмотров

Беременная от жениха гостья пришла на свадьбу и сорвала церемонию бракосочетания. Курьезный инцидент произошел в американском городе Детройт, штат Мичиган. Соответствующее видео, снятое одним из приглашенных гостей, опубликовано в социальной Сети TikTok.

На коротком ролике показано, как молодожены стоят под аркой и слушают речь священника. Торжество прерывает разгневанная женщина, оставшаяся за кадром. Она кричит на жениха: "Энтони! Притворяешься, что не знаешь меня? Забыл сегодня выпить таблетки для психики? Ты ведешь себя так, будто мы незнакомы… Я жду от тебя ребенка".

Видео обрывается, когда между женщинами начинается драка.

Видео: Scotty | YouTube

Запись собрала около десяти миллионов просмотров и 1,8 миллиона лайков. "Оператор, ты плохо постарался! Ты должен был снять все самое интересное", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Читайте также:
Жених после свадьбы забыл имя невесты

Напомним, ранее "Сегодня" писали о молодоженах из британского Уэльса, которые после драки на свадьбе отказались от брака. Кроме этого, мы рассказывали, как невеста-украинка "попала под раздачу" во время драки на свадьбе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Необычные маски для свадьбы во время COVID-19 высмеяли в Сети: фото Свадебное фото жениха и невесты вызвало жесткие споры в Сети Счастливых молодоженов накрыло волной и унесло в океан: видео
видео США свадьба курьез беременность
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье

Популярные статьи

Сегодня, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Сегодня, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

Вчера, 17:30Психология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

Вчера, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Вчера, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

Вчера, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

4 августаШоу-бизнес

Александр Пономарев: "Со второй женой я совсем не общаюсь"

4 августаПсихология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

4 августаШоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

4 августаТехно

Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

4 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаАфиша

Дочка Лилии Ребрик сыграет главную роль в полнометражном мелодраматическом фильме

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

Новости партнеров

54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Победительница «Х-фактора» без одежды показала себя во всей красе
Победительница «Х-фактора» без одежды показала себя во всей красе
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять