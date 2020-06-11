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"Готовлюсь к бою": украинка с 13-м размером груди сделала неожиданное заявление, фото

Сегодня, 11:58

Мила Кузнецова с тринадцатым размером груди дебютирует в ММА

Участница модельного конкурса Miss Universe Plus Size-2019, украинская модель Мила Кузнецова с тринадцатым размером груди дебютирует в смешанных единоборствах MMA. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором", – заявила Кузнецова.

Публикация от Мила Кузнецова, blogger, XL (@zvezdagramma)

Шоу запланировали на сентябрь, однако точная дата зависит от внешних факторов, утверждает организатор мероприятия российский бизнесмен и блогер Максим Мернес. Он планирует пригласить на вечер MMA легенду смешанных единоборств Конора Макгрегора.

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"В качестве почетного гостя собираемся пригласить Конора Макгрегора. Но сейчас важно, чтобы мир поборол пандемию. Надеюсь, окончательно определимся с датой в июле. Гонорары участникам шоу заплатим в криптовалюте", – заявил Мернес.

Публикация от Мила Кузнецова, blogger, XL (@zvezdagramma)

Публикация от Мила Кузнецова, blogger, XL (@zvezdagramma)

Соперник Милы еще не определен. Сейчас рассматриваются три варианта: американка, россиянка и британка.

Мила Кузнецова участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, в 2015-м модель не смогла получить звание "Самая большая женская грудь в Украине". Тогда ее опередила Надежда Щербань, обхват груди которой составляет 121 см.

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Ранее "Сегодня" писали, как обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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