Грабители пожалели курьера, который расплакался перед ними из-за потери денег: видео

Мужчины вернули парню украденное, обняли его и пожали руку в попытке утешить

Камера видеонаблюдения в пакистанском городе Карачи зафиксировала грабителей, которые передумали грабить курьера популярной в стране службы доставки еды и утешили его, когда он расплакался, лишившись с трудом заработанных денег. Об этом сообщает сайт NDTV.

На обнародованном видео показано, как курьер выходит из здания и идет к припаркованному у входа мопеду. К нему подъезжают двое грабителей, один из которых начинает запугивать парня. Его сообщник наблюдает за происходящим.

Когда мужчину увидели, что курьер плачет, они изменили свои планы: вместо того, чтобы сбежать с добычей, они вернули парню украденное, обняли его и пожали руку в попытке утешить. После этого нападавшие скрылись. Сотрудники правоохранительных органов уже выясняют, к юрисдикции какого полицейского участка относится попавшее на видео происшествие.

Напомним, ранее курьер из Индии попал в неприятную историю: мужчину тайно сняли на камеру, когда он ел заказ клиента и затем запаковывал блюдо обратно.

Смотрите видео: курьер в лифте съел пиццу, которую развозил

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться