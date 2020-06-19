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Грабители пожалели курьера, который расплакался перед ними из-за потери денег: видео

Сегодня, 05:55

Мужчины вернули парню украденное, обняли его и пожали руку в попытке утешить

Камера видеонаблюдения в пакистанском городе Карачи зафиксировала грабителей, которые передумали грабить курьера популярной в стране службы доставки еды и утешили его, когда он расплакался, лишившись с трудом заработанных денег. Об этом сообщает сайт NDTV.

На обнародованном видео показано, как курьер выходит из здания и идет к припаркованному у входа мопеду. К нему подъезжают двое грабителей, один из которых начинает запугивать парня. Его сообщник наблюдает за происходящим.

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Когда мужчину увидели, что курьер плачет, они изменили свои планы: вместо того, чтобы сбежать с добычей, они вернули парню украденное, обняли его и пожали руку в попытке утешить. После этого нападавшие скрылись. Сотрудники правоохранительных органов уже выясняют, к юрисдикции какого полицейского участка относится попавшее на видео происшествие.

Напомним, ранее курьер из Индии попал в неприятную историю: мужчину тайно сняли на камеру, когда он ел заказ клиента и затем запаковывал блюдо обратно.

Смотрите видео: курьер в лифте съел пиццу, которую развозил

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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